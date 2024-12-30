Сербия по азербайджанскому пути

Известная азербайджанская дорожно-строительная компания «AzVirt», укрепляющая на протяжении последних двенадцати лет авторитет на Балканском полуострове, благодаря своим мастерству и опыту успешно завершила еще один календарный год. Новость об этом пришла из Сербии, где компания «AzVirt» полностью и в предельно сжатые сроки завершила работы по прокладке автомагистрали Рума-Шабац-Лозница, имеющей важное значение для экономики этой страны.

29 декабря был введен в эксплуатацию самый крупный участок данного проекта — скоростная автотрасса Шабац-Лозница. Строительство магистрали длиной 54,5 километра началось в 2021 году, было выполнено с соблюдением высочайших стандартов качества и завершилось на 15 месяцев раньше запланированного срока. На церемонии открытия присутствовал премьер-министр Сербии Милош Вучевич, который поблагодарил генерального директора «AzVirt» Камиля Алиева за проделанную работу и отметил, что завершенный проект является свидетельством эффективных и постоянно крепнущих отношений между Азербайджаном и Сербией. «Мы будем продолжать нашу совместную работу, и я уверен, уважаемый Камиль Алиев, что ваша компания также успешно завершит проект Слепчевичи-Бадовинчи, который к концу следующего года должен соединить пограничным переходом на мосту Павлович Сербию с нашими братьями в Республике Сербской», — сказал Милош Вучевич. Выступая с ответным словом, Камиль Хасыев, посол Азербайджанской Республики в Республике Сербия, отметил, что автотрасса Шабац-Лозница является символом азербайджано-сербского делового сотрудничества.

«Наше партнерство основано на доверии, взаимном уважении и общих интересах, - отметил посол Азербайджана. - Открытие этой автомагистрали лишь подтверждает нашу приверженность улучшению этих отношений в конкретной и значимой форме». В ходе осмотра выполненных работ Александр Антич, директор организации «Сербские дороги» (Koridore Srbija), отметил, что деятельность азербайджанской компании «AzVirt» является примером для подражания. «В октябре прошлого года мы открыли автомобильную дорогу от Румы до Шабаца, но я и Камиль Алиев пообещали президенту Сербии, что откроем движение по этой трассе еще до конца 2024 года, - напомнил Антич. - Многие тогда считали, что это слишком амбициозная задача. Тем не менее мы полностью ее выполнили. Я должен похвалить азербайджанскую компанию за высокое качество работы, особенно по части асфальта. На сегодняшний день «AzVirt» в Сербии – компания номер один. Не случайно президент Александр Вучич, знакомясь в октябре прошлого года с ходом работ, сказал, что «AzVirt» выполняет фантастическую работу».