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Маск не может расстаться с Трампом: поселился в его поместье

13:57 704

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, выступивший ключевым спонсором кампании избранного президента США Дональда Трампа, живет в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде с президентских выборов.

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники.

После голосования 5 ноября Маск взял у Трампа в аренду коттедж Banyan, расположенный на территории Мар-а-Лаго, сообщили изданию собеседники. По словам источника, хорошо знакомого с планом поместья, коттедж находится в нескольких сотнях футов (1 фут — 0,3 м) от главного дома, где проживает Трамп. Это позволяет предпринимателю легко приходить к президенту, пишет NYT.

Сам Трамп, как отмечает издание, хвастался, что Маск — самый богатый человек в мире (Forbes оценивает его состояние в $428,8 млрд) — «арендует» у него жилплощадь в Мар-а-Лаго. Источник, знакомый с условиями, сообщил, что коттедж Banyan, где проживает предприниматель, сдается по меньшей мере за $2 тыс. за ночь.

Администрация Мар-а-Лаго, которое также используется как гольф-клуб, обычно выставляет счет гостям в последний день их пребывания, пишет NYT. Таким образом, у Трампа остается возможность уменьшить итоговый счет или не взимать плату вовсе. По этой причине неясно, сколько в конечном итоге заплатит за свое пребывание Маск, уточняет NYT.

В поместье Трампа в одном из коттеджей останавливался и Джей Ди Вэнс — сенатор США от штата Огайо, в паре с которым политик избрался на пост президента. Джей Ди Вэнс, будущий вице-президент США, часто бывал в поместье в переходный период, пока решались вопросы, связанные с будущей администрацией, сказал газете осведомленный источник.

Маск был одним из ключевых спонсоров предвыборной кампании Трампа. По данным NYT, предприниматель потратил на кампанию порядка $250 млн (ранее издание писало о $100 млн).

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