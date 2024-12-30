USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Посол Либби поздравляет азербайджанцев и цитирует Низами Гянджеви

видео
14:14 614

Посол США в Азербайджане Марк Либби опубликовал на странице посольства в соцсети X видео на азербайджанском языке, в котором поздравил азербайджанцев с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Посол пожелал всем гражданам Азербайджана мира, процветания и счастья в новом году. «США дорожат сотрудничеством с Азербайджаном, с большим нетерпением ждем продолжения совместной работы для достижения общих целей», - пишет М.Либби.

Посол также коснулся переговоров между Азербайджаном и Арменией, выразив уверенность в скором подписании мирного соглашения: «Соглашение обеспечит мир, стабильность, а также благополучие народов, проживающих в регионе Южного Кавказа, коренным образом изменит регион к лучшему».

Посол Либби также выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью людей в авиакатастрофе пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау: «Как говорил Низами Гянджеви, не стоит терять надежды даже в самые трудные времена. Потому что из самых темных облаков идет хрустальный дождь. Подвиг азербайджанского экипажа поистине вдохновляет. Это дает мне надежду. Это [их героизм] и есть тот самый дождь из мрачных туч этой трагедии».

Как сбивали азербайджанский самолет
Как сбивали азербайджанский самолет новые подробности
10:50 7131
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв
13:42 1777
Большие надежды Эрдогана
Большие надежды Эрдогана
14:33 802
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
14:16 602
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
13:44 1008
Праздничное остервенение на Новый год
Праздничное остервенение на Новый год слово публицисту
12:32 3568
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию наша корреспонденция
30 декабря 2024, 23:11 8020
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
13:15 1626
Россия ведет с НАТО морскую войну
Россия ведет с НАТО морскую войну третья мировая
12:12 2735
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 6066
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
12:36 2598

ЭТО ВАЖНО

Как сбивали азербайджанский самолет
Как сбивали азербайджанский самолет новые подробности
10:50 7131
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв
13:42 1777
Большие надежды Эрдогана
Большие надежды Эрдогана
14:33 802
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
14:16 602
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
13:44 1008
Праздничное остервенение на Новый год
Праздничное остервенение на Новый год слово публицисту
12:32 3568
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию наша корреспонденция
30 декабря 2024, 23:11 8020
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
13:15 1626
Россия ведет с НАТО морскую войну
Россия ведет с НАТО морскую войну третья мировая
12:12 2735
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 6066
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
12:36 2598
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться