Посол Либби поздравляет азербайджанцев и цитирует Низами Гянджеви

Посол США в Азербайджане Марк Либби опубликовал на странице посольства в соцсети X видео на азербайджанском языке, в котором поздравил азербайджанцев с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Посол пожелал всем гражданам Азербайджана мира, процветания и счастья в новом году. «США дорожат сотрудничеством с Азербайджаном, с большим нетерпением ждем продолжения совместной работы для достижения общих целей», - пишет М.Либби.

Посол также коснулся переговоров между Азербайджаном и Арменией, выразив уверенность в скором подписании мирного соглашения: «Соглашение обеспечит мир, стабильность, а также благополучие народов, проживающих в регионе Южного Кавказа, коренным образом изменит регион к лучшему».

Посол Либби также выразил соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью людей в авиакатастрофе пассажирского самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау: «Как говорил Низами Гянджеви, не стоит терять надежды даже в самые трудные времена. Потому что из самых темных облаков идет хрустальный дождь. Подвиг азербайджанского экипажа поистине вдохновляет. Это дает мне надежду. Это [их героизм] и есть тот самый дождь из мрачных туч этой трагедии».