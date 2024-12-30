ФИДЕ уступила

Норвежский шахматист Магнус Карлсен вернулся на чемпионат мира по рапиду и блицу после того, как Международная шахматная федерация (FIDE) смягчила дресс-код для участия в турнире. Карлсен, которого дисквалифицировали за джинсы, снова пришел в них.

Как сообщает «Спортс», норвежский шахматист опоздал на 60 секунд на партию блица, в которой каждому из игроков дается только по 3 минуты, но все равно победил соперника.

28 декабря FIDE сообщила, что Карлсена дисквалифицировали, поскольку он явился на турнир по рапиду в джинсах и отказался переодеться. Шахматиста также оштрафовали на $200. После этого Карлсен заявил, что не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира по блицу. Вскоре FIDE согласилась смягчить дресс-код. Президент организации Аркадий Дворкович пообещал, что на ЧМ по блицу будет применен более гибкий подход к оценке одежды, например, могут быть допущены игроки в джинсах, подходящих к пиджаку. Принимать решения в таких случаях помогут специальные ассистенты.