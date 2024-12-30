USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

ФИДЕ уступила

14:23 779

Норвежский шахматист Магнус Карлсен вернулся на чемпионат мира по рапиду и блицу после того, как Международная шахматная федерация (FIDE) смягчила дресс-код для участия в турнире. Карлсен, которого дисквалифицировали за джинсы, снова пришел в них.

Как сообщает «Спортс», норвежский шахматист опоздал на 60 секунд на партию блица, в которой каждому из игроков дается только по 3 минуты, но все равно победил соперника.

28 декабря FIDE сообщила, что Карлсена дисквалифицировали, поскольку он явился на турнир по рапиду в джинсах и отказался переодеться. Шахматиста также оштрафовали на $200. После этого Карлсен заявил, что не будет участвовать в предстоящем чемпионате мира по блицу. Вскоре FIDE согласилась смягчить дресс-код. Президент организации Аркадий Дворкович пообещал, что на ЧМ по блицу будет применен более гибкий подход к оценке одежды, например, могут быть допущены игроки в джинсах, подходящих к пиджаку. Принимать решения в таких случаях помогут специальные ассистенты.

Как сбивали азербайджанский самолет
Как сбивали азербайджанский самолет новые подробности
10:50 7133
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв
13:42 1781
Большие надежды Эрдогана
Большие надежды Эрдогана
14:33 804
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
14:16 603
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
13:44 1008
Праздничное остервенение на Новый год
Праздничное остервенение на Новый год слово публицисту
12:32 3569
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию наша корреспонденция
30 декабря 2024, 23:11 8020
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
13:15 1626
Россия ведет с НАТО морскую войну
Россия ведет с НАТО морскую войну третья мировая
12:12 2736
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 6066
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
12:36 2599

ЭТО ВАЖНО

Как сбивали азербайджанский самолет
Как сбивали азербайджанский самолет новые подробности
10:50 7133
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв
13:42 1781
Большие надежды Эрдогана
Большие надежды Эрдогана
14:33 804
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов
14:16 603
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
Итоги 25 лет McDonald’s в Азербайджане: интервью с руководством компании
13:44 1008
Праздничное остервенение на Новый год
Праздничное остервенение на Новый год слово публицисту
12:32 3569
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию
Оджалан призвал курдов равняться на Турцию наша корреспонденция
30 декабря 2024, 23:11 8020
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
Что ждет мир в новом году: прогноз Financial Times
13:15 1626
Россия ведет с НАТО морскую войну
Россия ведет с НАТО морскую войну третья мировая
12:12 2736
Ирану остается подбежать под зонтик России
Ирану остается подбежать под зонтик России продолжение главной темы
30 декабря 2024, 19:58 6066
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
Посол Копыркин уверен: Россия сделает все возможное...
12:36 2599
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться