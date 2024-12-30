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Новогодний стол обойдется азербайджанцам в 320 манатов

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az
14:16 604

Традиционно под конец года редакция haqqin.az подсчитывает, во сколько обойдется новогодний праздничный стол для семьи из четырех человек, учитывая цены на продукты в столичных супермаркетах.

Практически перечень закусок, горячих блюд и напитков для праздничного стола остается стандартным еще со времен СССР. Как правило, праздничные блюда состоят из холодных закусок, трех видов салатов, двух горячих блюд, десерта, фруктов, а также алкогольных и безалкогольных напитков.

Как рассказал редакции haqqin.az экономист Рауф Гараев, учитывая пусть и незначительный, но все-таки рост цен на потребительском рынке, меню новогоднего стола следует рассчитывать, исходя из годовой инфляции на продукты питания, составляющей примерно 6 процентов.

Итак, ингредиенты для таких незаменимых новогодних блюд, как «Столичный салат», винегрет и селедка под шубой (250 граммов на каждого члена семьи), обойдутся примерно в 60-65 манатов. В расчет берется 700-граммовая банка майонеза (6-7 манатов), два пакета сметаны (8 манатов), банка зеленого горошка (4-4,5 маната), банка сладкой кукурузы (3,5-5,5 маната), картофель, яйца, куриное филе, свекла, консервированная фасоль, сельдь, маринованные огурцы и прочее.

Далее ассорти из разного рода колбас, белого и голландского сыров, а также мясные копчености, соленья (капуста, огурцы, оливки), свежая зелень, огурцы и помидоры, которые в целом обойдутся в 65-70 манатов.

Из горячих блюд назовем в первую очередь всеми любимый азербайджанский плов. Килограмм телятины или баранины для него обойдется нам в 16-19 манатов. Ну а если добавить к мясу рис, четыре-пять видов сухофруктов, сливочное масло, пряности и другие ингредиенты, то праздничный плов будет стоить в районе 60 манатов, а рыба в качестве второго горячего блюда – еще 14-15 манатов.

Итого два горячих блюда для средней бакинской семьи обойдутся нам примерно в 80 манатов.

В десерт входят торт, грецкие орехи, фундук, фисташки, изюм, в фруктовую вазу мы положим бананы, апельсины и ананас, а к чаю - коробку шоколадных конфет. Весь десертный набор будет стоить примерно 60-65 манатов.

Ну и как же забыть о «короле» новогоднего застолья – бутылке шампанского, а заодно о прохладительных напитках, минеральной воде и соках. Итого - 15 манатов.

Суммируя, можно сказать, что новогодний стол-2025 для среднестатистической бакинской семьи обойдется примерно в 320 манатов.

Для сравнения напомним, что в предновогодние дни 2023 года стоимость праздничного стола для четырех человек составляла порядка 300 манатов.

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