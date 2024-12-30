Большие надежды Эрдогана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на завершение войны России против Украины в 2025 году, отметив, что обеспечение справедливого мира является приоритетом для Анкары. Об этом он заявил в новогоднем видеообращении к нации, которое распространила его администрация.

«Нашей приоритетной задачей является завершение справедливым миром войны между Россией и Украиной - наших соседей по Черному морю. Мы надеемся, что в 2025 году на нашем севере начнется новая эра», - сказал турецкий президент.