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Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Большие надежды Эрдогана

14:33 806

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на завершение войны России против Украины в 2025 году, отметив, что обеспечение справедливого мира является приоритетом для Анкары. Об этом он заявил в новогоднем видеообращении к нации, которое распространила его администрация.

«Нашей приоритетной задачей является завершение справедливым миром войны между Россией и Украиной - наших соседей по Черному морю. Мы надеемся, что в 2025 году на нашем севере начнется новая эра», - сказал турецкий президент.

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