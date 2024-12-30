Военные 6-го полка украинских Сил специальных операций заняли одно из сел в Курской области РФ. Об этом информирует издание «Цензор.НЕТ».

Утверждается, что украинские военные провели наступательные действия, что позволило взять под контроль один из населенных пунктов (название не указывается – ред.).

«Этому предшествовала работа нашей артиллерии. Впоследствии на земле воины ССО зашли в село, отбили и зачистили его в рамках проведения специальных действий в этом районе. Оказалось, что вместе с российскими военными село удерживали также войска Северной Кореи», - говорится в сообщении ССО.