«Змеиная политика» против Турции: курды, Иран, Вашингтон вместе
Режим Асада разгромлен, да так, что восстановить его невозможно. Шиитские милиции, от «Хезболлы» до прочих ополченцев, бегут из Сирии и их не остановить. Но иранский КСИР продолжает считать, что еще не все потеряно, и лихорадочно ищет тех, кто продолжит в Сирии таскать для него каштаны из огня.
На днях с интересным заявлением выступил генеральный директор иранского государственного Press TV Махди Ханализаде: «Мы должны заключить союз с США против сирийских революционеров, как мы это сделали в Ираке, поддержав SDF/PKK/YPG против Турции». Тем самым невольно, а может, и вполне осознанно выдав планы генералитета КСИР по поводу дальнейшего сценария игры, которую Иран будет вести в Сирии.
Пока позиция аш-Шараа вполне определенна – ничего федеративного в Сирии не планируется, что для местных курдов звучит крайне неприемлемо. Им желателен как минимум иракский вариант – курдская автономия с самыми широкими полномочиями. Что-то другое они даже обсуждать отказываются.
В эту трещину и пытается влезть Иран, стараясь убить даже не двух, а трех зайцев сразу: во-первых, сирийских курдов поддерживает Вашингтон – возникает вероятность переговоров по этому вопросу. Во-вторых, появляется возможность создать проблемы новому руководству Сирии. И в-третьих, что, пожалуй, важнее всего, напакостить Турции. Ведь смачно плюнуть в суп соседу – это для Тегерана святое, тем более, на фоне поражения Ирана в Сирии – Анкара выглядит уверенным победителем.
Подводя итог - Иран все больше выглядит как разжигатель конфликта в Сирии, который он затем может использовать для возрождения там своих прокси. Что является серьезной угрозой для региона и грозит эскалацией сразу нескольких конфликтов: в Иракском Курдистане, где проиранский клан Талабани вынашивает планы открытия фронта против клана Барзани, в Сирии, где не так уж много и надо, чтобы гражданская война вспыхнула вновь, и в целом на Ближнем Востоке, где послу падения Асада все так сложно и напряженно, что достаточно соломинки, чтобы «переломить хребет верблюду».
Что же касается США, то там уже сейчас начинается дискуссия по поводу продолжения поддержки сирийских курдов как «священной коровы» Вашингтона и надежными союзниками в борьбе с местными исламистскими группировками.
Причем прокурдское лобби в Штатах смотрит на вещи вполне реально: «Несмотря на то что они являются надежными партнерами Соединенных Штатов в борьбе против ИГИЛ, они контролируют небольшую территорию в Сирии. Любые попытки сделать курдов главной силой в Сирии были бы нецелесообразными. Арабское большинство населения не приняло бы правительство, возглавляемое курдами как легитимное».
Но тем не менее вывод делается прямо противоположный: «Израиль и Соединенные Штаты по-прежнему должны оказывать финансовую и военную поддержку возглавляемым курдами группировкам для поддержания критически важной антитеррористической инфраструктуры в Сирии».
Иными словами, и к власти курдов не привести, не примут сирийцы такую власть, но поддерживать их нужно. А такая поддержка, называя вещи своими именами, – это поддержка сепаратистских устремлений курдов и наращивание военного потенциала их группировок. По сути, это культивирование угрозы туркам и сирийцам, да много кому еще.
«Змеиная политика», иначе не назовешь. Что повышает угрозы ее на порядок. Наступающий 2025 год станет ответом на вопрос, насколько эта политика будет успешной. Или, наоборот, найдется ли та сила, которая ее похоронит. Вместе с усилиями американского прокурдского лобби и реваншистскими амбициями генералитета КСИР.