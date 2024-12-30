«Змеиная политика» против Турции: курды, Иран, Вашингтон вместе

Режим Асада разгромлен, да так, что восстановить его невозможно. Шиитские милиции, от «Хезболлы» до прочих ополченцев, бегут из Сирии и их не остановить. Но иранский КСИР продолжает считать, что еще не все потеряно, и лихорадочно ищет тех, кто продолжит в Сирии таскать для него каштаны из огня. На днях с интересным заявлением выступил генеральный директор иранского государственного Press TV Махди Ханализаде: «Мы должны заключить союз с США против сирийских революционеров, как мы это сделали в Ираке, поддержав SDF/PKK/YPG против Турции». Тем самым невольно, а может, и вполне осознанно выдав планы генералитета КСИР по поводу дальнейшего сценария игры, которую Иран будет вести в Сирии.

Пока позиция аш-Шараа вполне определенна – ничего федеративного в Сирии не планируется, что для местных курдов звучит крайне неприемлемо. Им желателен как минимум иракский вариант – курдская автономия с самыми широкими полномочиями. Что-то другое они даже обсуждать отказываются. В эту трещину и пытается влезть Иран, стараясь убить даже не двух, а трех зайцев сразу: во-первых, сирийских курдов поддерживает Вашингтон – возникает вероятность переговоров по этому вопросу. Во-вторых, появляется возможность создать проблемы новому руководству Сирии. И в-третьих, что, пожалуй, важнее всего, напакостить Турции. Ведь смачно плюнуть в суп соседу – это для Тегерана святое, тем более, на фоне поражения Ирана в Сирии – Анкара выглядит уверенным победителем. Подводя итог - Иран все больше выглядит как разжигатель конфликта в Сирии, который он затем может использовать для возрождения там своих прокси. Что является серьезной угрозой для региона и грозит эскалацией сразу нескольких конфликтов: в Иракском Курдистане, где проиранский клан Талабани вынашивает планы открытия фронта против клана Барзани, в Сирии, где не так уж много и надо, чтобы гражданская война вспыхнула вновь, и в целом на Ближнем Востоке, где послу падения Асада все так сложно и напряженно, что достаточно соломинки, чтобы «переломить хребет верблюду».

Что же касается США, то там уже сейчас начинается дискуссия по поводу продолжения поддержки сирийских курдов как «священной коровы» Вашингтона и надежными союзниками в борьбе с местными исламистскими группировками. Причем прокурдское лобби в Штатах смотрит на вещи вполне реально: «Несмотря на то что они являются надежными партнерами Соединенных Штатов в борьбе против ИГИЛ, они контролируют небольшую территорию в Сирии. Любые попытки сделать курдов главной силой в Сирии были бы нецелесообразными. Арабское большинство населения не приняло бы правительство, возглавляемое курдами как легитимное». Но тем не менее вывод делается прямо противоположный: «Израиль и Соединенные Штаты по-прежнему должны оказывать финансовую и военную поддержку возглавляемым курдами группировкам для поддержания критически важной антитеррористической инфраструктуры в Сирии».