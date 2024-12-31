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Эрдоган напомнил террористам о «железном кулаке» Турции

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Турция окажет поддержку, чтобы способствовать постоянному миру, спокойствию, стабильности и экономическому процветанию в Сирии. Об этом говорится в новогоднем видеообращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник, 31 декабря.

«Мы окажем всю необходимую поддержку для того, чтобы новый период открыл двери к прочному миру, спокойствию, стабильности и экономическому процветанию в Сирии. Считаю, что по мере укоренения стабильности в Сирии станет проще и добровольное возвращение сирийских беженцев, которые тоскуют по своей родине на протяжении 13 лет», - цитирует Anadolu президента Эрдогана.

Турецкий лидер, говоря о ситуации в секторе Газа, заявил, что «в 2025 году мы приложим все усилия для создания свободного, суверенного и территориально целостного палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

Президент Эрдоган также отметил решимость Турции в борьбе с террористической угрозой: «В предстоящий период мы предпримем решительные шаги для того, чтобы воплотить в реальность наше видение Турции и региона, свободного от террора». По словам турецкого лидера, Турция при необходимости «без колебаний воспользуется железным кулаком» страны с целью обеспечения своей безопасности.

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