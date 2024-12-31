Палестинский лидер: «Ожидаем, что Трамп уничтожит Иран»

«Мы противостоим идеологии ХАМАС. Наша проблема заключается в связях ХАМАС с режимами за пределами Палестины», — заявил Мухаммед Хамдан, имея в виду, в частности, Иран.

В интервью американской газете The New York Post Хамдан отметил, что ХАМАС является также и их врагом.

Один из лидеров Палестины, генеральный секретарь движения ФАТХ, контролирующего территории на Западном берегу реки Иордан, Мухаммед Хамдан ожидает, что новый президент США Дональд Трамп «уничтожит Иран», чтобы подорвать идеологию ХАМАС на Ближнем Востоке.

Отметим, что администрацию ФАТХ, контролирующую палестинские территории на Западном берегу реки Иордан, поддерживают западные правительства, включая США. Однако ХАМАС и другие исламистские группировки обвиняют ФАТХ в сближении с Израилем. За последнее время в лагере беженцев Дженин на Западном берегу наблюдается активизация сторонников ХАМАС, которые неоднократно вступали в столкновения с силами безопасности Палестинской администрации, проводили акции с флагами ИГИЛ и ХАМАС.

Хамдан считает, что возвращение Трампа в Белый дом приведет к поражению джихадистов и уничтожению остатков ХАМАС в Газе. «Мы видим, что Трамп и правительство Израиля планируют уничтожить Иран, и у сторонников ХАМАС не останется другого выбора, кроме как стать палестинцами», — предположил лидер ФАТХ.

ФАТХ, США и Израиль объединяет общая цель в борьбе с ХАМАС, основным принципом которого является уничтожение государства Израиль. «ХАМАС отвергает международную легитимность, включая резолюции ООН», — заявил Хамдан.

«Мир не может мириться с ситуацией, когда одна из сторон не признает международные резолюции», - сказал он. Хамдан также отметил, что президент Палестинской автономии Махмуд Аббас «по-прежнему поддерживает реалистичные отношения с американцами с целью достижения устремлений палестинцев». Однако он выразил глубокий скептицизм в отношении политики США на Ближнем Востоке и обвинил американскую внешнюю политику в росте исламского экстремизма.

«Посмотрите, что произошло в Сирии. Сначала США объявили повстанцев «Аль-Каидой», а затем американская делегация посетила Сирию», - сказал он. - И еще до этого, когда американцы заключали сделки с талибами в Афганистане».

«Мы, палестинцы, считаем, что большинство этих экстремистских исламистских группировок созданы Америкой в рамках ее усилий по созданию нового Ближнего Востока», - предположил генеральный секретарь.