Хуситы заявили об ударе по американскому «Гарри Трумэну»

Йеменские военные, подконтрольные хуситам, провели три военные операции, целью одной из них был американский авианосец, сообщает официальный представитель хуситов Яхья Сари в телеграм-канале.

Целями двух ударов были аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и электростанция к югу от Иерусалима, говорится в сообщении. Другая операция хуситов была направлена против американского авианосца USS Harry S. Truman.

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Яхья Сари уточняет, что атака проводилась с использованием ракет и беспилотников.