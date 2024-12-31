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Хуситы заявили об ударе по американскому «Гарри Трумэну»

15:43 1021

Йеменские военные, подконтрольные хуситам, провели три военные операции, целью одной из них был американский авианосец, сообщает официальный представитель хуситов Яхья Сари в телеграм-канале.

Целями двух ударов были аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и электростанция к югу от Иерусалима, говорится в сообщении. Другая операция хуситов была направлена против американского авианосца USS Harry S. Truman.

Телеканал Al Mayadeen со ссылкой на Яхья Сари уточняет, что атака проводилась с использованием ракет и беспилотников.

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