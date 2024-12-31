Во время мероприятия в иранском Ардебиле, посвященного памяти «мучеников Фронта сопротивления», на котором присутствовали представители правительства Ирана, в адрес президентов Турции и Азербайджана прозвучали оскорбительные замечания. Мероприятие транслировалось по государственному телеканалу Ирана «Хабар».

Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, реагируя на эту иранскую провокацию, заявил, что осуждает «клеветнические заявления террористического режима в Иране против союзника НАТО — Турции и Азербайджана. Как это видно из ситуации в Сирии, Турция, союзник НАТО, является важным партнером в борьбе против террористического режима в Тегеране».