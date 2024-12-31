Землян стало больше на 71 миллион

Население Земли увеличилось в 2024 году более чем на 71 миллион человек и к 1 января 2025 года составит 8,09 миллиарда человек. Такие оценки опубликовало Бюро переписи населения США.

Прирост населения несколько замедлился по сравнению с 2023 годом, когда он составил 75 миллионов человек. Ожидается, что в январе 2025 года каждую секунду в мире будут рождаться 4,2 человека и умирать 2 человека.