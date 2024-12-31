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Новый глава МИД Литвы поддержал Азербайджан

16:10 1774

Новый министр иностранных дел Литовской Республики Кестутис Будрис 31 декабря позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, сообщили в МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, Кестутис Будрис выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета «Азербайджанских Авиалиний», выполнявшего рейс Баку - Грозный, вблизи города Актау, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Министр также выразил сожаление, что первый телефонный разговор связан с таким печальным событием, подчеркнул, что литовская сторона всегда готова оказать возможную поддержку в реабилитации пострадавших и расследовании причин трагедии.

Джейхун Байрамов поблагодарил за соболезнования и проявленную солидарность, проинформировал о предпринимаемых мерах, отметив, что расследование причин авиакатастрофы находится под непосредственным контролем руководства страны.

В ходе телефонного разговора министры также обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность интенсификации сотрудничества в связи с 30-летием установления дипломатических отношений в следующем году.

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