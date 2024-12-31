Новогоднее обращение Путина: «Все будет хорошо...»

Президент России Владимир Путин выступил из Кремля с новогодним обращением к россиянам, его начали показывать на Дальнем Востоке, где уже наступил Новый год.

«Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед», — сказал Путин, выступая с обращением на фоне Кремля.

«Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Искренние чувства к родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом, а стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести», — заявил президент РФ.

Российских военнослужащих он назвал «подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится страна». Россия верна заветам и традициям ветеранов Великой Отечественной войны, заявил глава российского государства.

«В эту новогоднюю ночь помыслы, надежды родных и близких миллионов людей по всей России вместе с нашими бойцами и командирами», — сказал президент РФ.

«Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится», — добавил Путин.

«До прихода Нового года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди. Это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране России!» - сказал Владимир Путин.