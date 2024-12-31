Сползаем к ядерному конфликту?

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что Москва может отменить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности на Европейской части территории РФ. Министр назвал этот мораторий «нежизнеспособным». Чем это грозит? В 2019 году по инициативе Дональда Трампа США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенного еще Горбачевым и Рейганом в 1987 году. Вслед за этим его денонсировала Москва. Однако обе стороны при этом договорились неформально соблюдать мораторий на размещение таких ракет (дальностью более 500 км и менее 5500 км) в Европе.

Собственно, поводом для США выйти из договора стало то, что в Тихоокеанском регионе Китай имеет несколько сотен таких ракет (по некоторым данным, до 2 тысяч), а также то, что якобы по американским данным, разработанная и испытанная Россией крылатая ракета 9М729 для комплекса «Искандер» по дальности превосходила 500 км. Хотя Россия отвергала эти обвинения. В этом году российское руководство уже намекало на возможность выйти из моратория. Так, выступая на военно-морском параде в июле, президент России Владимир Путин заявил, что страна будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят такое вооружение на территории Германии. Путин тогда обосновал это тем, что в зоне досягаемости таких ракет окажутся важные российские объекты государственного и военного значения. Что касается упомянутого Лавровым Китая, то он вообще-то никогда и не высказывал желания поставить под взаимный контроль и ограничения свои РСМД, не раскрывая их численности, но утверждая, что у США и России таких вооружений все равно больше.

Кстати, перед самым началом войны в Украине Москва предлагала НАТО и, в частности, США, разработать соглашение о запрете развертывания внутри и за пределами национальных территорий таких ракет, которые могли бы достигать территории других участников соглашений. Однако тогда к переговорам даже не приступали, а теперь ситуация кардинально изменилась. К тому же Россия недавно уже произвела «испытательный пуск», как выразился Путин, ракеты средней дальности «Орешник» в ходе военного конфликта. Они пока на постоянной основе не размещены. Что касается обвинений Лаврова по поводу того, что США уже размещают такие ракеты в разных регионах мира, то основания для таких обвинений есть. Правда, в этих случаях речь идет о размещении РСМД в неядерном исполнении (Россия тоже сейчас не уточняет, в каком исполнении она разместит свои ракеты). Впервые ракеты средней дальности (а именно SM-6 и Tomahawk) были развернуты армией США на острове Лусон на Филиппинах в ходе учений в апреле текущего года, диапазон их действия составляет до 5 тыс км. Наконец, что воспринимается в Москве как большая угроза, Вашингтон и Берлин планируют начиная с 2026 года развернуть наземные ракеты средней дальности (тоже в неядерном исполнении) в Германии на ротационной основе.

Это будут крылатые ракеты Tomahawk, многоцелевая ракета Standard Missile-6 (SM-6), а также некая гиперзвуковая ракета, которая пока находится в разработке. Всем этим вооружением будет оснащена многопрофильная оперативная группа, базирующаяся в Висбадене. Известно, что крылатая ракета Tomahawk Block IV имеет дальность полета более 1600 километров, тогда как гиперзвуковая ракета (рабочее название – «гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW)) будет иметь дальность полета до 3000 километров. Ранее оба варианта были бы запрещены Договором 1987 года. Армия США сейчас внедряет на практике концепцию многопрофильной оперативной группы. Согласно таким планам, каждая такая группа будет включать в себя стратегический огневой батальон с тремя наборами возможностей: батарея баллистических ракет малой дальности, батарея ракет средней дальности и гиперзвуковая батарея большой дальности. Вот такая группа в Германии и появится. Системы вооружения LRHW и Tomahawk - не единственные ракеты средней дальности, которыми вскоре будут оснащены силы НАТО в Европе. Франция, Германия, Италия и Польша уже подписали соглашение о намерениях (в июне сего года на саммите НАТО) о разработке европейской новой крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета более 500 километров.