Турция не оставит сирийцев в темноте

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что в Сирии есть регионы, которые электроэнергией и энергетическими услугами обеспечиваются через Турцию. Об этом сообщает t24.

Байрактар сообщил, что турецкая команда уже работает в Дамаске для оценки энергетической инфраструктуры Сирии. До войны общая мощность электростанций страны составляла 8500 МВт, но сейчас сохранилось лишь 3500 МВт. Основная часть населения пользуется генераторами для обеспечения электроэнергией.

Также обсуждается возможность экспорта электричества в Сирию и Ливан из Турции для покрытия их энергетических потребностей. По словам министра, эти меры будут способствовать улучшению условий для возвращения сирийских беженцев на родину.