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Украинцы положили еще одного российского генерала

17:12 2174

В Москве прошли похороны заместителя командующего инженерными войсками России генерал-майора Константина Смешко. Смешко умер 26 декабря 2024 года. О причинах смерти не сообщается.

Предположительно, генерал был ранен 25 декабря во время ракетного удара украинской армии по командному пункту в городе Льгове Курской области РФ. Сообщалось, что всего погибли 18 высокопоставленных российских офицеров.

Смешко в свое время участвовал в операциях в Сирии.

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