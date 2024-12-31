Украинцы положили еще одного российского генерала

В Москве прошли похороны заместителя командующего инженерными войсками России генерал-майора Константина Смешко. Смешко умер 26 декабря 2024 года. О причинах смерти не сообщается.

Предположительно, генерал был ранен 25 декабря во время ракетного удара украинской армии по командному пункту в городе Льгове Курской области РФ. Сообщалось, что всего погибли 18 высокопоставленных российских офицеров.

Смешко в свое время участвовал в операциях в Сирии.