Украинцы положили еще одного российского генерала
17:12 2174
В Москве прошли похороны заместителя командующего инженерными войсками России генерал-майора Константина Смешко. Смешко умер 26 декабря 2024 года. О причинах смерти не сообщается.
Предположительно, генерал был ранен 25 декабря во время ракетного удара украинской армии по командному пункту в городе Льгове Курской области РФ. Сообщалось, что всего погибли 18 высокопоставленных российских офицеров.
Смешко в свое время участвовал в операциях в Сирии.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!