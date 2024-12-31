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Российский депутат отправится на праздники по борделям

17:31 968

Депутаты Государственной думы поделились планами на новогодние каникулы.

Виталий Милонов заявил Shot, что планирует в новогоднюю ночь полакомиться нормандскими блюдами из лосося, после чего, в первых числах января, отправиться в рейды по борделям и вейп-шопам.

В целях российского депутата — добиться их закрытия.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что предпочтет на новогоднем столе картофельное пюре и котлету. Что касается занятий в период праздничных дней, то он планирует отправиться на захваченные Россией территории Украины.

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