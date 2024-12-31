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Громкое ограбление в Лондоне

17:53 692

Жертвы ограбления лондонского особняка, откуда похитили драгоценности на 10 млн фунтов (12 млн долларов), предложили вознаграждение в размере 1,5 млн фунтов за информацию, которая поможет вернуть украденные вещи, информирует BBC.

Громкое ограбление произошло 7 декабря. Из дома на фешенебельной Авеню-роуд недалеко от Примроуз-Хилл к северу от центра Лондона были похищены ювелирные изделия на 10 млн фунтов, а также дизайнерские сумки стоимостью 150 тыс. фунтов и 5 тыс. фунтов наличными.

Украшенное бриллиантами и крупными сапфирами колье в числе похищенных ценностей

Хозяева дома, имена которых не называются, сначала предлагали вознаграждение в 500 тыс. фунтов за информацию, которая помогла бы найти и вернуть украденные ценности. Позже они увеличили награду до 10% от стоимости всех найденных драгоценностей. Эта сумма может достичь 1,5 млн фунтов (почти 2 млн долларов), подтвердили в полиции Лондона.

Некоторые из похищенных украшений, как сообщается, принадлежат британской инфлуэнсерше азиатского происхождения Шафире Хуанг. Многие из похищенных предметов роскоши уникальны по своему дизайну, поэтому легко идентифицируются, заявили в полиции.

Среди украденных ювелирных изделий были, помимо прочего, два кольца с бриллиантами-бабочками от De Beers, серьги с розовыми сапфирами в форме бабочек от Katherine Wang и ожерелье из золота, бриллиантов и сапфиров Van Cleef. На браслете, инкрустированном бриллиантами, написано имя «Шафира».

Шафира Хуанг
Похищены также часы, инкрустированные множеством бриллиантов

По данным полиции, дом был ограблен между 17:00 и 17:30 вечера 7 декабря человеком, который забрался в него через окно второго этажа. Подозреваемый описывается полицией как белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, одетый в темную толстовку с капюшоном, брюки-карго и серую бейсболку. Его лицо было закрыто.

На Авеню-роуд, где произошло ограбление, расположены одни из самых дорогих объектов недвижимости в Лондоне.

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