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Французы ударили по позициям ИГ в Сирии

18:03 264

Французская авиация нанесла серию ударов по объектам террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии.

Об этом сообщил в соцсети X министр обороны Франции Себастьен Лекорню.

После падения режима Башара Асада французские власти начали говорить о возобновлении дипломатических контактов с Сирией. Целями дипломатической миссии Франции, в рамках которой в Сирию отправили представителей, были названы «возвращение влияния» в стране, «установление первоначальных контактов» с новыми властями и «оценка насущных гуманитарных потребностей населения».

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