Французы ударили по позициям ИГ в Сирии
Французская авиация нанесла серию ударов по объектам террористической группировки «Исламское государство» на территории Сирии.
Об этом сообщил в соцсети X министр обороны Франции Себастьен Лекорню.
После падения режима Башара Асада французские власти начали говорить о возобновлении дипломатических контактов с Сирией. Целями дипломатической миссии Франции, в рамках которой в Сирию отправили представителей, были названы «возвращение влияния» в стране, «установление первоначальных контактов» с новыми властями и «оценка насущных гуманитарных потребностей населения».