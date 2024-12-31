Русские разрабатывали планы войны с Японией и Южной Кореей

В частности, российские военные составили подробный список потенциальных целей для ударов, в который вошли атомные электростанции, дороги, мосты, туннели, а также нефтеперерабатывающие, химические, сталелитейные заводы.

Командование российской армии разработало планы возможной войны с Южной Кореей и Японией, утверждает Financial Times со ссылкой на секретные документы, относящиеся, предположительно, к 2013-2014 годам.

В общей сложности в списке потенциальных целей 160 объектов, 82 из них относятся к военной инфраструктуре, например, центральные и региональные командования вооруженных сил Японии и Южной Кореи, радиолокационные установки, авиабазы, объекты ВМФ.

В списке гражданских объектов упоминаются туннели, энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Среди них — японский тоннель Канмон и южнокорейский металлургический завод Pohang. Энергетическая инфраструктура также является ключевой целью: в список входят 13 объектов, включая атомные комплексы в японском Токаи и химические заводы в южнокорейском Пусане.

Документы содержат детали о применении неядерных крылатых ракет Х-101. Один из сценариев описывает атаку на японскую радарную базу в Окусирито, с использованием 12 ракет, выпущенных с тяжёлого бомбардировщика Ту-160.

В документах говорится также о подготовке офицеров к потенциальному конфликту на восточной границе России. Как следует из утечки, в Москве опасаются, что в случае войны с НАТО восточные границы страны окажутся уязвимы для атак со стороны сил США и региональных союзников. FT подчеркивает, что разработанный план остается актуальным в рамках текущей российской стратегии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не ответил на запрос издания о комментарии.