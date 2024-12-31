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Обращение МВД к гражданам

18:37 1507

Министерство внутренних дел Азербайджана обратилось к отправляющимся в регионы на праздники гражданам.

В ведомстве указали, что во время праздничных каникул по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года наблюдается рост посещающих регионы, что приводит к повышению плотности транспорта на дорогах.

МВД призвало граждан проявлять бдительность во избежание неприятных инцидентов. «В первую очередь, необходимо соблюдать установленный скоростной режим, выбирать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и, по возможности, отдавать предпочтение передвижению в ранние часы. Во время путешествий следует убедиться, что все находящиеся в автомобиле пристегнуты ремнями безопасности», - говорится в обращении МВД Азербайджана.

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