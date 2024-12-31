Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!

Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому до 30 апреля 2025 года все нелегальные мигранты должны покинуть территорию Российской Федерации. В президентском указе четко оговорено, что до означенной даты мигранты обязаны либо узаконить свой правовой статус, либо выехать из страны. После 30 апреля им будет запрещено подавать заявления на получение легального статуса. Согласно указу, для легализации пребывания в России мигранты должны выполнить ряд требований, включающие сдачу экзамена по русскому языку и подтверждение отсутствия правонарушений. В противном случае к ним будут применены все предусмотренные законодательством меры, включая депортацию. Причем депортация будет осуществляться не только в страны происхождения мигрантов, но и в государства, которые они использовали для въезда в Россию, как транзитные.

В то же время, если нелегальный мигрант согласится заключить контракт с Министерством обороны России и участвовать в войне против Украины, то депортация к нему применяться не будет. Напомним, что после теракта, совершенного таджикскими террористами ИГИЛ в марте 2024 года в московском концертном зале Crоcus City Hall, власти РФ предприняли беспрецедентные меры по ужесточению миграционного законодательства, внеся в него десятки новых законов и изменений в уже существующие правила. В частности, был запрещен прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Также мигрантам ограничили возможность работать в таких сферах, как общественное питание, транспорт и другие. Кроме того, полиции было разрешено за любые правонарушения депортировать мигрантов без решения суда. На фоне ужесточения законодательства и регулярных рейдов против мигрантов, сотни тысяч человек, в основном, из стран Центральной Азии, покинули Россию и вернулись на родину.