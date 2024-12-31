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Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!

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Отдел информации
18:39 4593

Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому до 30 апреля 2025 года все нелегальные мигранты должны покинуть территорию Российской Федерации. В президентском указе четко оговорено, что до означенной даты мигранты обязаны либо узаконить свой правовой статус, либо выехать из страны.

После 30 апреля им будет запрещено подавать заявления на получение легального статуса.

Согласно указу, для легализации пребывания в России мигранты должны выполнить ряд требований, включающие сдачу экзамена по русскому языку и подтверждение отсутствия правонарушений. В противном случае к ним будут применены все предусмотренные законодательством меры, включая депортацию. Причем депортация будет осуществляться не только в страны происхождения мигрантов, но и в государства, которые они использовали для въезда в Россию, как транзитные.

Что говорится в указе Путина?

В то же время, если нелегальный мигрант согласится заключить контракт с Министерством обороны России и участвовать в войне против Украины, то депортация к нему применяться не будет.

Напомним, что после теракта, совершенного таджикскими террористами ИГИЛ в марте 2024 года в московском концертном зале Crоcus City Hall, власти РФ предприняли беспрецедентные меры по ужесточению миграционного законодательства, внеся в него десятки новых законов и изменений в уже существующие правила.

В частности, был запрещен прием в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Также мигрантам ограничили возможность работать в таких сферах, как общественное питание, транспорт и другие. Кроме того, полиции было разрешено за любые правонарушения депортировать мигрантов без решения суда.

На фоне ужесточения законодательства и регулярных рейдов против мигрантов, сотни тысяч человек, в основном, из стран Центральной Азии, покинули Россию и вернулись на родину.

До 30 апреля все нелегалы будут выдворены из России

Согласно новым законам, для нелегальных мигрантов на территории России вводится так называемый «режим ссылки». В рамках специально созданной базы данных они лишены права арендовать жилье, вступать в брак, покупать или продавать автомобили, отправлять своих детей в школы, пользоваться медицинскими услугами и перемещаться из одного региона в другой.

В октябре 2024 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что с начала года число нелегальных мигрантов в стране выросло примерно на 40 процентов, и к 1 октября их число составило 740 тысяч человек.

«Если говорить о нелегальных мигрантах, то среди них, в основном, граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Азербайджана, - заявил в сентябре 2024 года заместитель главы МВД РФ генерал Александр Горовой. - Их общее количество составляет порядка 739 тысяч человек или около 9 процентов».

Точными данными о числе граждан Азербайджана, нелегально проживающих в России, редакция haqqin.az не располагает. Но можно предположить, что речь, скорее всего, идет о десятках тысяч человек. И если до 30 апреля 2025 года эти люди не смогут узаконить свое пребывание на территории Российской Федерации, их депортируют в Азербайджан.

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