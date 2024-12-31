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Все оставшиеся пассажиры сбитого самолета доставлены в Азербайджан

18:48 1204

Все оставшиеся азербайджанские пассажиры упавшего близ Актау самолета доставлены на родину, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана.

«Оставшиеся трое граждан Азербайджана, пострадавших в авиакатастрофе близ Актау, находившихся в течение шести дней на лечении в реанимационном отделении Мангистауской областной больницы, доставлены специальным бортом в Азербайджан. Один пациент отключен от механической вентиляции, вазопрессора и медикаментозной седации. У двоих других пострадавших доза вазопрессора была снижена до минимальных доз», - говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что динамика состояния всех пациентов, поступивших после трагического происшествия благодаря квалифицированным действиям врачей, была стабилизирована, ухудшений не наблюдалось. «На сегодня все 29 пострадавших в авиакатастрофе близ Актау транспортированы силами медицинских служб в страны проживания», - добавили в Минздраве Казахстана.

В ведомстве напомнили, что из 29 пострадавших в результате крушения пассажирского самолета близ аэропорта в Актау 27 были доставлены в Мангистаускую областную больницу, двое детей в областную детскую больницу.

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