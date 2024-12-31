Товарищ Си назвал главный приоритет Китая

Воссоединение с Тайванем остается приоритетом для Пекина, заявил в новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китайцы по обе стороны Тайваньского пролива - одна семья. Никто не может разрушить кровные узы, никто не способен помещать исторической тенденции к воссоединению всех частей нашей родины», - цитируют Си Цзиньпина китайские СМИ.

Китайский лидер рассказал в обращении и об экономике страны, которая, по его словам, «столкнулась с новыми условиями, в том числе - с вызовами и с неустойчивостью условий за пределами КНР». Также он отметил важность трансформации экономики, чтобы «перейти со старых «локомотивов» развития на новые».

«Усердная работа поможет нам выполнить поставленные цели (...). Мы должны верить в успех», - подчеркнул председатель КНР.