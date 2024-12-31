Новые удары по Йемену: американцы уничтожают объекты хуситов

Об этом сегодня, 31 декабря, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

30 и 31 декабря США нанесли несколько ударов по военным объектам хуситов в столице Йемена Сане и в прибрежных районах на контролируемой хуситами территории.

По его данным, корабли и самолеты США уничтожили прибрежный радар хуситов, а также семь крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе над Красным морем. Также американцы нанесли удары по командно-штабному пункту хуситов, заводам и складам современного оружия, включая ракеты и дроны.

«Эти объекты использовались в операциях хуситов, таких как атаки на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря и Аденском заливе», — добавили в CENTCOM.

«Удары являются частью действий Центрального командования по срыву усилий поддерживаемых Ираном хуситов, пытающихся создать угрозу региональным партнерам [США] , а также военным и торговым судам в регионе», — заявили в CENTCOM.