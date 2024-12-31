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Ножевая атака в Берлине: есть жертвы

20:07 1026

В Берлине мужчина напал с ножом на прохожих, несколько человек ранены, двое из них получили серьёзные травмы, передает Bild.

Пострадавшие находятся в больнице. Сообщается, что нападавший, предположительно, страдает психическим заболеванием.

По информации издания, мужчина вёл себя крайне агрессивно, нанося удары ножом без разбора. Прохожие сумели обезвредить нападавшего. Пока его удерживали, другие очевидцы вызвали полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника и доставили его на допрос.

По данным Bild, на данный момент нет доказательств, указывающих на исламистский или террористический характер нападения. Берлинские власти проводят расследование, в котором участвует также ведомство по государственной безопасности.

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