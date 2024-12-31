Прогнозы главного разведчика Украины

Он напомнил свой прогноз, что 2024 год не будет хорошим для Украины, а будет очень тяжелым. «По поводу 2025 года, то здесь у меня гораздо больше оптимизма. 2025-й будет точно лучше этого. Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, что мы в 2025-м увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам всем то, чего мы так ждем», - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что Россия способна продолжать войну в тех объемах, что и сейчас. При этом Буданов считает, что если Россия не одумается в 2025 году, то ей придется принимать очень сложные экономические решения: «Экономика РФ медленно регрессирует, наблюдается ее падение. Но, как я говорил и раньше, в 2025 году мы точно будем наблюдать отхождение российской экономики и финансового сектора до опасной отметки, но это не разрушение РФ. Это такой предел, после которого им нужно будет принимать серьезные системные решения на уровне государства. До того времени им будет тяжело, но будут держаться. Потом придется принимать серьезные решения».

По его словам, объемы ракет в РФ достаточны для того, чтобы продолжать атаки.

Буданов отметил, что в 2025 году необходимо найти решение против использования россиянами оптоволоконных FPV-дронов. «В войне дронов мы побеждаем. Но россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная для нас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, имеется в виду использование FPV-дронов. Это ноу-хау и тренд этого года. В следующем году будем все вместе искать технологическое решение, как бороться с огромным количеством таких аппаратов».