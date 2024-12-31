USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Прогнозы главного разведчика Украины

20:20 1053

Новый, 2025 год будет лучше для Украины, чем уходящий, сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он напомнил свой прогноз, что 2024 год не будет хорошим для Украины, а будет очень тяжелым. «По поводу 2025 года, то здесь у меня гораздо больше оптимизма. 2025-й будет точно лучше этого. Для этого есть объективные факторы, и я надеюсь, что мы в 2025-м увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам всем то, чего мы так ждем», - сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что Россия способна продолжать войну в тех объемах, что и сейчас. При этом Буданов считает, что если Россия не одумается в 2025 году, то ей придется принимать очень сложные экономические решения: «Экономика РФ медленно регрессирует, наблюдается ее падение. Но, как я говорил и раньше, в 2025 году мы точно будем наблюдать отхождение российской экономики и финансового сектора до опасной отметки, но это не разрушение РФ. Это такой предел, после которого им нужно будет принимать серьезные системные решения на уровне государства. До того времени им будет тяжело, но будут держаться. Потом придется принимать серьезные решения».

По его словам, объемы ракет в РФ достаточны для того, чтобы продолжать атаки.

Буданов отметил, что в 2025 году необходимо найти решение против использования россиянами оптоволоконных FPV-дронов. «В войне дронов мы побеждаем. Но россияне массово пошли на использование оптоволоконных дронов. Это огромная для нас проблема, потому что средствами РЭБ их остановить невозможно, имеется в виду использование FPV-дронов. Это ноу-хау и тренд этого года. В следующем году будем все вместе искать технологическое решение, как бороться с огромным количеством таких аппаратов».

Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам! главное на этот час
18:39 4609
Праздничное остервенение на Новый год
Праздничное остервенение на Новый год слово публицисту; все еще актуально
12:32 7259
Все оставшиеся пассажиры сбитого самолета доставлены в Азербайджан
Все оставшиеся пассажиры сбитого самолета доставлены в Азербайджан
18:48 1208
Сползаем к ядерному конфликту?
Сползаем к ядерному конфликту? третья мировая
16:43 4437
«Змеиная политика» против Турции: курды, Иран, Вашингтон вместе
«Змеиная политика» против Турции: курды, Иран, Вашингтон вместе главная тема
15:00 4414
Россия ведет с НАТО морскую войну
Россия ведет с НАТО морскую войну третья мировая
12:12 4667
Новогоднее обращение Путина: «Все будет хорошо...»
Новогоднее обращение Путина: «Все будет хорошо...» новость дополнена 16:47
16:47 4038
Новый глава МИД Литвы поддержал Азербайджан
Новый глава МИД Литвы поддержал Азербайджан
16:10 2810
В США раскритиковали заявления Ирана против Азербайджана и Турции
В США раскритиковали заявления Ирана против Азербайджана и Турции
15:55 5453
Палестинский лидер: «Ожидаем, что Трамп уничтожит Иран»
Палестинский лидер: «Ожидаем, что Трамп уничтожит Иран»
15:20 4265
Эрдоган напомнил террористам о «железном кулаке» Турции
Эрдоган напомнил террористам о «железном кулаке» Турции
15:10 2683

ЭТО ВАЖНО

Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам! главное на этот час
18:39 4609
Праздничное остервенение на Новый год
Праздничное остервенение на Новый год слово публицисту; все еще актуально
12:32 7259
Все оставшиеся пассажиры сбитого самолета доставлены в Азербайджан
Все оставшиеся пассажиры сбитого самолета доставлены в Азербайджан
18:48 1208
Сползаем к ядерному конфликту?
Сползаем к ядерному конфликту? третья мировая
16:43 4437
«Змеиная политика» против Турции: курды, Иран, Вашингтон вместе
«Змеиная политика» против Турции: курды, Иран, Вашингтон вместе главная тема
15:00 4414
Россия ведет с НАТО морскую войну
Россия ведет с НАТО морскую войну третья мировая
12:12 4667
Новогоднее обращение Путина: «Все будет хорошо...»
Новогоднее обращение Путина: «Все будет хорошо...» новость дополнена 16:47
16:47 4038
Новый глава МИД Литвы поддержал Азербайджан
Новый глава МИД Литвы поддержал Азербайджан
16:10 2810
В США раскритиковали заявления Ирана против Азербайджана и Турции
В США раскритиковали заявления Ирана против Азербайджана и Турции
15:55 5453
Палестинский лидер: «Ожидаем, что Трамп уничтожит Иран»
Палестинский лидер: «Ожидаем, что Трамп уничтожит Иран»
15:20 4265
Эрдоган напомнил террористам о «железном кулаке» Турции
Эрдоган напомнил террористам о «железном кулаке» Турции
15:10 2683
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться