Главный спецслужбист Ирана обещает «новый фронт сопротивления» Израилю

Глава Службы безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан заявил, что в Сирии возникнет новая группировка, которая будет бороться с Израилем после падения режима президента Башара Асада.

«С оккупацией сирийских территорий сионистским режимом зародилось новое сопротивление, которое проявится в ближайшие годы», — сказал Ахмадиан, по сообщению информагентства IRNA.

Ахмадиан утверждает, что антиизраильская «ось сопротивления» Ирана не ослабла после падения Асада.