Главный спецслужбист Ирана обещает «новый фронт сопротивления» Израилю
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Глава Службы безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан заявил, что в Сирии возникнет новая группировка, которая будет бороться с Израилем после падения режима президента Башара Асада.
«С оккупацией сирийских территорий сионистским режимом зародилось новое сопротивление, которое проявится в ближайшие годы», — сказал Ахмадиан, по сообщению информагентства IRNA.
Ахмадиан утверждает, что антиизраильская «ось сопротивления» Ирана не ослабла после падения Асада.
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