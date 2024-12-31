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Госкомитет по работе с диаспорой отчитался за 2024 год

видео
20:50 185

Государственный комитет по работе с диаспорой представил краткий отчет о деятельности азербайджанских общин за рубежом и госкомитета в 2024 году.

В отчете представлена информация о работе, проводимой азербайджанскими домами, школами выходного дня, диаспорскими организациями, госкомитетом и Фондом поддержки азербайджанской диаспоры при нем, а также отдельными членами диаспоры.

Представляем вашему вниманию видеоотчет.

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