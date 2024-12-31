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Словакии не страшны зимние холода

21:11 1344

Словакия готова к прекращению транзита газа через Украину, газохранилища республики заполнены полностью.

Об этом со ссылкой на вице-премьера, министра экономики республики Денису Сакову сообщил словацкий новостной портал Pravda.

«О транзите газа через территорию Украины мы долгое время вели переговоры и на совместных заседаниях словацкого и украинского правительств. Также проходили переговоры и с российской стороной. Существуют многие альтернативы [продолжения транспортировки газа через Украину], которые мы обсуждали. Украина, однако, решила предпринять односторонний шаг, который нанесет ущерб и Словакии. Одновременно хочу заверить всех жителей и все фирмы Словакии, что мы готовы к этому сценарию. Словакии не грозит недостаток газа», - привел портал слова Саковой.

В подземных газохранилищах Словакии, отметил портал, накоплено на 20% газа больше, чем год назад. Они заполнены практически на 100%. Республика готова получать энергосырье из альтернативных источников. К обеспечению ее газом привлечены компании BP, Exxon Mobil, Shell, RWE и ENI. Поставки сжиженного газа могут осуществляться морским путем из США.

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