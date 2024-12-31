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Американцы попросили - Пекин нажал на Москву

21:40 1714

Комментатор Washington Post Дэвид Игнатиус написал колонку о советнике по национальной безопасности президента США Джо Байдена Джейке Салливане. В публикации содержится несколько подробностей о событиях, прямо или косвенно связанных с войной в Украине.

В частности, Игнатиус пишет, что осенью 2022 года, на фоне отступления российской армии, американская разведка оценивала вероятность применения Россией тактического ядерного оружия как 50/50. Как потенциальный предлог для этого в Вашингтоне восприняли звонок тогдашнего российского министра обороны Сергея Шойгу с предупреждением о том, что Украина якобы готовится применить «грязную бомбу».

Как пишет Игнатиус, чтобы удержать Россию от применения ядерного оружия, Салливан решил задействовать три канала. Об одном из них рассказывали деятели администрации Байдена, в том числе директор ЦРУ Уильям Бернс: они связывались напрямую с Москвой и предупреждали о катастрофических последствиях.

Еще один заключался в подключении Международного агентства по атомной энергии. О его инспекциях украинских объектов, указанных Россией, широко известно, но Игнатиус пишет, что это он попросил главу МАГАТЭ вмешаться, чтобы выиграть время.

И в-третьих, «Белый дом связался с председателем КНР Си Цзиньпином. Бернс поделился американскими разведданными, документировавшими «активное рассмотрение» Россией применения тактического ядерного оружия, с главой Министерства государственной безопасности Китая, рассказал мне высокопоставленный чиновник», пишет Игнатиус. По его информации, Си воспринял американские предупреждения всерьез и посоветовал Путину не применять ядерное оружие, рассказали колумнисту три осведомленных источника.

Главным каналом общения с Кремлем для Салливана является помощник президента Юрий Ушаков, пишет Игнатиус. С ним Салливан обсуждал не только эту потенциальную ядерную эскалацию, но и другие, как когда в этом году Россия разместила в космосе объект «Спутник-С», способный нести ядерное оружие. В этом случае США также поделились информацией с Китаем, предупреждая, что ядерный взрыв на низкой орбите уничтожит и китайские спутники, рассказывает колумнист.

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