Запад вводит санкции против чиновников Грузии

Германия ввела запрет на въезд в страну для девяти лиц, якобы ответственных «за насилие против протестующих и оппозиционеров в Грузии».

Об этом сообщила в X пресс-служба МИД ФРГ.

«В отношении 9 лиц, несущих основную ответственность за насилие против протестующих и оппозиционеров в Грузии, Германия сегодня ввела запреты на въезд», - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что ситуация в Грузии «вызывает беспокойство».