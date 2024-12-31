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Запад вводит санкции против чиновников Грузии

обновлено 22:35
22:35 1628

Германия ввела запрет на въезд в страну для девяти лиц, якобы ответственных «за насилие против протестующих и оппозиционеров в Грузии».

Об этом сообщила в X пресс-служба МИД ФРГ.

«В отношении 9 лиц, несущих основную ответственность за насилие против протестующих и оппозиционеров в Грузии, Германия сегодня ввела запреты на въезд», - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что ситуация в Грузии «вызывает беспокойство».

* * * 21:49

Франция, Германия, Польша в соответствии с решением ЕС намерены ввести запрет на безвизовый въезд владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии.

Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД «Веймарского треугольника» (Франция, Германия, Польша).

«В этой связи мы введем в действие решение ЕС об отмене безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов», - говорится в заявлении, размещенном на сайте польского МИД.

Также главы внешнеполитических ведомств «Веймарского треугольника» планируют рассмотреть введение других мер против грузинских властей как на уровне ЕС, так и внутри этих стран.

20 декабря Еврокомиссия (ЕК) официально предложила приостановить безвизовый режим для чиновников и дипломатов Грузии. Исполнительное решение по этой инициативе не будет принято раньше середины января, когда после рождественских каникул министры иностранных дел ЕС соберутся на плановое заседание Совета ЕС. Решение должно быть единогласным, поэтому нет никаких гарантий, что инициатива ЕК будет утверждена.

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