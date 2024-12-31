Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки

Одними из наиболее важных обстоятельств трагедии самолета AZAL, подбитым в небе над Грозным, стали показания пассажиров рейса о количестве взрывов или, как было сказано, хлопков, которые они слышали. В частности, выжившая бортпроводница борта Баку - Грозный рассказала о трех хлопках. Выяснение этих обстоятельств, возможно, прольет свет на действия оператора российского зенитно-ракетного комплекса «Панцирь С», с которого, по всей видимости, и был нанесен удар или удары по пассажирскому самолету авиакомпании AZAL Embraer 190. В статье «Пилот Кестутис Загрецкас рассказал, что произошло с самолетом AZAL» мы попытались воссоздать действия экипажа во время этого трагического рейса. В ней известный израильский военный эксперт Cергей Мигдаль, который более пятнадцати лет занимается вопросами авиационной безопасности, сотрудничал с британской МИ-6, рассказал haqqin.az о том, что могло происходить на земле в боевом расчете ЗРК «Панцирь С», удары которого привели к крушению самолета и гибели 38 человек.

- Бортпроводник и стюардесса самолета Embraer 190 слышали три взрыва, прогремевшие за короткий промежуток времени. Как известно, в боевом расчете ЗРК «Панцирь» помимо водителя есть еще оператор и командир. То есть получается, что расчет российской ПВО два или даже три раза выпускал ракеты, чтобы сбить пассажирский самолет AZAL? - Когда средства ПВО обнаруживают много целей, они выпускают как минимум две ракеты. Это норма. Запуск же трех ракет свидетельствует о том, что расчеты ПВО, отражавшие атаки дронов, находились в полупаническом состоянии. - О системе «Панцирь С» российские СМИ пишут, что она может обстреливать цели автономно или с помощью оператора в ручном режиме. Говорят, что эта система способна обнаружить до тридцати видов целей - самолеты, вертолеты, крылатые и баллистические ракеты и даже цели поменьше - дроны. То есть расчет ЗРК «Панцирь» видит на мониторе даже силуэты крупных птиц, а заложенная в комплекс программа легко отличает их от тех же беспилотников... - Вероятнее всего, оператор российского ЗРК посчитал, что азербайджанский самолет на мониторе - это дрон. Хочу уточнить, что современные дроны не такие уж и маленькие. Судя по всему, после первого и второго залпа ракеты самолет AZAL продолжал полет. И тогда военные решили, что промахнулись. Как обычно бывает в таких ситуациях, наводчик-оператор был в жутком стрессе, скорее всего, на него кричал командир и требовал немедленно сбить цель. Потому и последовал запуск третьей ракеты. Надо также учесть, что за защиту воздушного пространства Чечни от украинских дронов отвечал племянник Рамзана Кадырова, Хамзат, являющийся секретарем Совета безопасности Республики Чечни. Можно лишь представить, какую истерику закатил Хамзат Кадыров, когда Грозный подвергся массированной атаке украинскими дронами. Принципиально важный момент заключается в том, что стрельба по дронам в Грозном велась без официального объявления в городе воздушной тревоги - плана «Ковер». То есть никто не запретил приближение и посадку пассажирских самолетов. Насколько я понимаю, азербайджанский борт был единственным, кто пытался зайти на посадку в Грозном, - других пассажирских самолетов в небе не было. Ракеты системы «Панцирь С» обладают коротким радиусом действия, в них все работает автоматически. И если в небе есть несколько источников электромагнитного излучения или тепла, ракета пойдет на ближайший источник. А реактивные двигатели современных пассажирских самолетов — это весьма мощный источник тепла.

- Есть ли у ЗРК «Панцирь» система распознавания «свой-чужой»? - Если вы имеете в виду систему IFF (Identification Friendly Force – ред.), сообщающую о том, что борт «свой», то на гражданских авиалайнерах ее нет. Она предназначена исключительно для самолетов ВВС, которые посылают сигнал ПВО и истребителям своей страны о том, что они «свои», предотвращая тем самым риск открытия «дружественного огня». - Чем же тогда оборудованы пассажирские лайнеры? - Транспондерами. То есть радиопередатчиками, которые передают диспетчерским службам сигнал о том, что тот или иной борт является судном авиакомпании «Эль-Аль», Airbus и т.д. со всеми прочими данными гражданского самолета, которые четко видны не только на онлайн-сервисах отслеживания полетов и экранах гражданских диспетчеров, но и у военных ПВО. Но работа транспондера жестко привязана к данным GPS, которую, как вы знаете, российская ПВО, отражавшая в небе над Грозным атаку дронов, активно глушила. Мало того, что вместе с GPS был заглушен сигнал, поступавший с пассажирского самолета AZAL, так вдобавок не был объявлен план «Ковер». Скорее всего, его объявили уже после того, как ракеты «Панциря» подбили азербайджанский борт. - Получается, что никакой координации между батареями ПВО, диспетчерской аэропорта Грозный и другими службами гражданской авиации России не было? - Именно так! Все это очень напоминает события января 2020 года в Тегеране, когда выяснилось, что система ПВО Корпуса стражей исламской революции не координировала ни с диспетчерами гражданской авиации, ни даже с армией Ирана. А потому, находясь на нервах из-за возможности американского обстрела, палила куда не попадя по собственной инициативе и даже не знала, что в это время в международном аэропорту Тегерана продолжаются взлеты и посадки пассажирских самолетов. То есть иранцы просто забыли закрыть небо для пассажирских бортов. Именно в таких ситуациях и происходят катастрофы, подобные той, что случилась с самолетом AZAL.

- Что, на Ваш взгляд, было видно на экране радара ЗРК «Панцирь», когда азербайджанский Embraer 190 появился в небе над Грозным? - Радар вполне мог опознать и идентифицировать пассажирский борт и передать его данные. Но, повторюсь, мы не знаем, в каком психологическом состоянии находился оператор ЗРК, от которого командир требовал немедленно уничтожить все дроны. Опять же, в 2018 году зенитчики-энтузиасты ПВО Сирии по ошибке сбили российский разведывательный самолет «Ил-20», в результате чего погибли 20 офицеров разведки и экипаж. Сбили потому, что приняли этот самолет за истребитель ВВС Израиля. Хотя на любом современном радаре параметры «Ил-20» не имеют ничего общего с истребителем F-16. Это все равно, что спутать горбатый «Запорожец» с КАМАЗом. Тем не менее, в условиях стресса, когда начальство требует сбивать вражеские цели и все такое прочее, когда вокруг взрывы и паника, люди нередко совершают ошибки. Я уверен, что, если бы оператор ЗРК в Грозном знал, что это гражданский самолет, он бы, естественно, не стал в него стрелять. Скорее всего, в панике он принял Embraer 190 за продвинутый дрон ВСУ. Но есть и другая версия - уход ракеты, которую действительно выпустили по беспилотнику (а их в небе было несколько), и которая ушла в сторону более мощного источника тепла. На вооружении ВСУ состоит беспилотник А-22. По сути, это небольшой самолет, начиненный взрывчаткой и переделанный в беспилотник. - Но разве радары современных систем ПВО не должны классифицировать эти цели? - По идее, должны. Но тут есть нюанс - цели на экран радара выводит компьютер, который должен интерпретировать засеченную в небе цель. Однако четко различить объект неприятеля получается далеко не всегда. Это зависит от настроек системы. Не случайно военнослужащие, которые оперируют данными радара, постоянно играют с настройками. Добавлю к этому, что современные БПЛА имею не только сравнительно небольшие габариты, но еще и сделаны из всякого рода неметаллических материалов, которые очень непросто распознать на экранах радаров. - И что же операторы ПВО делают, чтобы идентифицировать дрон? - Повышают так называемую чувствительность системы обнаружения объекта в небе. Чтобы в итоге зафиксировать даже небольшой, сделанный из композитных материалов беспилотник, в котором единственной металлической частью является небольшой кусок двигателя. Но при повышении чувствительности системы радар либо принимает за беспилотники любую стаю птиц, либо дает большое количество ложных показателей о подозрительных объектах.

- То есть на компьютере российского радара «Панцирь С» данные об азербайджанском самолете могли быть искаженными? - Совершенно верно. Насколько я знаю, в российской армии пытаются манипулировать с «реакцией» радаров, понижая их чувствительность. Потому-то, собственно, и возникает проблема интерпретации данных, вследствие которой военные на всякий случай стреляют по всему, что кажется беспилотником. Следует понимать: когда силы ПВО начинает стрелять по каждой мелочи, это может привести к параличу гражданской авиации, ибо попадание в гражданские самолеты становится неизбежным. Не случайно вблизи границы с Украиной уже почти три года, как не работают восемнадцать гражданских аэропортов, в том числе три крупных. - Давайте сопоставим обе Ваши версии в истории с катастрофой азербайджанского самолета. Какая из них представляется Вам более реальной? - Тут есть важный момент, касающийся ситуации в российской армии. Если там творится бардак, то оператор действительно не знал, что стреляет по самолету. Примерно так же, как иранский оператор системы ТОР в Тегеране. Следует учесть, что в момент, когда самолет AZAL вошел в воздушное пространство Грозного, боевой расчет «Панцирь С» находился под сильным давлением, поскольку отражал атаку сразу нескольких украинских дронов. Представляете, если вам в трубку вопит племянник Кадырова, который грозит оторвать вам голову, если хотя был один БПЛА упадет на Грозный? Это - наиболее реальная версия случившегося. Ибо очень трудно представить отклонение от цели сразу трех ракет. Хочу напомнить, что случай, когда выпущенная ракета ПВО Украины потеряла цель и поразила оказавшийся в зоне учений пассажирский самолет, имел место в 2003 году над Черным морем. Тогда был сбит пассажирский борт компании «Сибирских авиалиний». Но в том случае была огромная ракета на большом пространстве. В Грозном же все происходило с ракетами ограниченного радиуса действия и на малых расстояниях. Судя по имеющимся данным, оператор принял пассажирский самолет за вражеский БПЛА и выпустил по нему две или три ракеты.