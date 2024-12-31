Американцы ввели санкции против Центра Дугина

Отмечается, что «Центр геополитических экспертиз» и Валерий Коровин попали в санкционный список за попытку вмешаться в выборы в 2024 году.

Судью Олесю Менделееву внесли в санкционный список в соответствии с «актом Магнитского». В 2022 году она приговорила к семи годам лишения свободы бывшего муниципального депутата Алексея Горинова за то, что он назвал «спецоперацию» в Украине войной и рассказывал о гибели мирных жителей.

29 ноября 2-й Западный окружной военный суд во Владимире вынес Горинову второй приговор. По делу об «оправдании терроризма» бывшего мундепа приговорили к трем годам колонии строгого режима. По совокупности сроков, 63-летнему Горинову, который ранее содержался на общем режиме, предстоит провести еще пять лет в колонии строгого режима.