$10 триллионов у 500 самых богатых людей мира

500 самых богатых людей мира значительно увеличили свое состояние в 2024 году: лидерами среди миллиардеров стали Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуанг, которые помогли достичь нового рубежа - общей чистой стоимости активов в $10 триллионов.

Рост акций американских технологических компаний стал ключевым фактором, увеличившим состояние этой тройки, а также таких предпринимателей, как Ларри Эллисон, Джефф Безос, Майкл Делл и сооснователи Google Ларри Пейдж и Сергей Брин. Только эти восемь «техногигантов» увеличили свое состояние более чем на $600 миллиардов в этом году - это 43% из общего роста в $1,5 триллиона среди 500 самых богатых людей, отслеживаемых индексом Bloomberg Billionaires Index.

Главным лидером стал Илон Маск – «первый друг» новоизбранного президента Дональда Трампа, оказавший беспрецедентную поддержку его переизбранию. Близкие отношения Маска с будущим президентом способствовали росту стоимости его компаний, включая Tesla Inc., SpaceX и xAI. Это подняло его состояние до беспрецедентных $442,1 миллиарда - на $213 миллиардов больше, чем в начале года. Разница в $237 миллиардов между ним и Безосом по состоянию на 17 декабря стала самой большой, когда-либо зафиксированной между первым и вторым местом в рейтинге Bloomberg.

Общая стоимость состояния, которое отслеживает индекс Bloomberg Billionaires, составила $9,8 триллиона на момент закрытия торгов в понедельник, немного снизившись с пика $10,1 триллиона 11 декабря из-за распродаж после Рождества. Это состояние по размеру сопоставимо с суммарным ВВП Германии, Японии и Австралии в прошлом году, согласно данным Всемирного банка.