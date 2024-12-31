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Российские силовики пошли на мигрантов

00:42 1555

Пока мир отмечает наступление нового, 2025 года, в Санкт-Петербурге в центре города российская полиция провела миграционный рейд, сообщает «Фонтанка».

Согласно сообщению, у иностранцев проверяли документы полицейские и сотрудники ОМОН, часть мигрантов задержали. Издание также опубликовало кадры с отъезжающим автобусом с задержанными.

В прошлом году в Петербурге в новогоднюю ночь также проводился рейд против мигрантов. Тогда сообщалось о примерно 3 тыс. задержанных.

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