Российские силовики пошли на мигрантов
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Пока мир отмечает наступление нового, 2025 года, в Санкт-Петербурге в центре города российская полиция провела миграционный рейд, сообщает «Фонтанка».
Согласно сообщению, у иностранцев проверяли документы полицейские и сотрудники ОМОН, часть мигрантов задержали. Издание также опубликовало кадры с отъезжающим автобусом с задержанными.
В прошлом году в Петербурге в новогоднюю ночь также проводился рейд против мигрантов. Тогда сообщалось о примерно 3 тыс. задержанных.
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