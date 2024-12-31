Курды пришли к новым властям Сирии
Первый раунд переговоров между делегацией курдских представителей и главой новой администрации Сирии Ахмедом аш-Шараа состоялся в Дамаске.
Об этом сообщил вещающий из Эрбиля (Ирак) курдский телеканал Rudaw.
По его информации, стороны обсудили будущее северо-восточных регионов Сирии, захваченных так называемыми курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС).
«Переговоры были конструктивными, стороны намерены продолжать встречи с целью выработки взаимоприемлемых договоренностей», - заявил телеканалу представитель СДС в США Бассам Исхак.
29 декабря в интервью телеканалу Al Arabiya Ахмед аш-Шараа указал, что «курды являются неотъемлемой частью сирийского общества», добавив, что Минобороны переходного правительства в Дамаске намерено «включить курдские силы в свои ряды».