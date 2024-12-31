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В Азербайджане первый ребенок в новом году

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01:47 375

В Азербайджане родился первый ребенок в новом, 2025 году, сообщило Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве заявили, что 1 января в 00:01 в одной из клиник Баку родился мальчик ростом 50 см и весом 3 кг 900 г.

«Состояние матери и новорожденного в настоящее время стабильное», - сказали в TƏBİB.

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