Напряженность между семьями Байдена и Харрис

У уходящего президента США Джо Байдена и его супруги Джилл ухудшились отношения с вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем Дагом Эмхоффом после проигрыша Харрис на президентских выборах, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники издания утверждают, что взаимопонимание «в частной обстановке» между ними после предвыборной гонки «временами было прохладным». WSJ сообщает, что супруга Байдена еще с 2020 года недолюбливала Харрис, когда она раскритиковала Байдена из-за вопросов десегрегации.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс отрицает, что между Байденами и семьей вице-президента возникла напряженность. Пресс-секретарь Харрис Кирстен Аллен также сказала, что у Байдена и Харрис тесные рабочие отношения и дружеские связи, которые распространяются и на их супругов.

Как отметили источники WSJ, Байден полагает, что мог бы выиграть гонку, если бы остался в ней, а не уступил место Харрис. При этом он не критикует ее кампанию, но считает, что мог бы добиться успеха, так как «остановил» избранного президента Дональда Трампа в 2020 году и мог бы сделать это снова.

О том же сообщала и The Washington Post. По ее данным, и Байден, и некоторые из его помощников по-прежнему считают, что ему не следовало выходить из предвыборной гонки.