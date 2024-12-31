Обращение Зеленского: «Принудить Россию к справедливому миру»

Он записал свое выступление на фоне скульптуры «Родина-мать» в Киеве, которая окрашивалась в цвета разных флагов, когда Зеленский упоминал те или иные государства или организации.

«У меня нет сомнений, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны, — сказал Зеленский. — Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного. И я верю, что мы вместе с США имеем эту силу. Принудить Россию к справедливому миру».

Зеленский добавил что «действительно справедливый мир не может настать по принципу «начнем с чистого листа». «Потому что счет не 0:0. На счету — тысячи, тысячи украинцев, жизни которых украла Россия», — заявил президент Украины.