USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?
Новость дня
Сколько Россия должна заплатить Азербайджану за подбитый самолет AZAL?

Обращение Зеленского: «Принудить Россию к справедливому миру»

02:45 898

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с наступившим 2025 годом.

Он записал свое выступление на фоне скульптуры «Родина-мать» в Киеве, которая окрашивалась в цвета разных флагов, когда Зеленский упоминал те или иные государства или организации.

«У меня нет сомнений, что новый американский президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где нужно утихомирить две стороны, — сказал Зеленский. — Это полномасштабная агрессия сумасшедшего государства против цивилизованного. И я верю, что мы вместе с США имеем эту силу. Принудить Россию к справедливому миру».

Зеленский добавил что «действительно справедливый мир не может настать по принципу «начнем с чистого листа». «Потому что счет не 0:0. На счету — тысячи, тысячи украинцев, жизни которых украла Россия», — заявил президент Украины.

Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
03:57 351
Курды пришли к новым властям Сирии
Курды пришли к новым властям Сирии
01:04 2689
Грандиозный фейерверк в Баку
Грандиозный фейерверк в Баку
00:55 2382
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
31 декабря 2024, 22:23 7857
Протестный Новый год в Тбилиси
Протестный Новый год в Тбилиси обновлено 01:19
01:19 2743
Запад вводит санкции против чиновников Грузии
Запад вводит санкции против чиновников Грузии обновлено 22:35
31 декабря 2024, 22:35 2898
«Змеиная политика» против Турции: курды, Иран, Вашингтон вместе
«Змеиная политика» против Турции: курды, Иран, Вашингтон вместе главная тема; все еще актуально
31 декабря 2024, 15:00 5854
Украинцы положили еще одного российского генерала
Украинцы положили еще одного российского генерала
31 декабря 2024, 17:12 9475
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам! главное на этот час
31 декабря 2024, 18:39 9517
Праздничное остервенение на Новый год
Праздничное остервенение на Новый год слово публицисту; все еще актуально
31 декабря 2024, 12:32 9005
Все оставшиеся пассажиры сбитого самолета доставлены в Азербайджан
Все оставшиеся пассажиры сбитого самолета доставлены в Азербайджан
31 декабря 2024, 18:48 2280

ЭТО ВАЖНО

Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
03:57 351
Курды пришли к новым властям Сирии
Курды пришли к новым властям Сирии
01:04 2689
Грандиозный фейерверк в Баку
Грандиозный фейерверк в Баку
00:55 2382
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
31 декабря 2024, 22:23 7857
Протестный Новый год в Тбилиси
Протестный Новый год в Тбилиси обновлено 01:19
01:19 2743
Запад вводит санкции против чиновников Грузии
Запад вводит санкции против чиновников Грузии обновлено 22:35
31 декабря 2024, 22:35 2898
«Змеиная политика» против Турции: курды, Иран, Вашингтон вместе
«Змеиная политика» против Турции: курды, Иран, Вашингтон вместе главная тема; все еще актуально
31 декабря 2024, 15:00 5854
Украинцы положили еще одного российского генерала
Украинцы положили еще одного российского генерала
31 декабря 2024, 17:12 9475
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам! главное на этот час
31 декабря 2024, 18:39 9517
Праздничное остервенение на Новый год
Праздничное остервенение на Новый год слово публицисту; все еще актуально
31 декабря 2024, 12:32 9005
Все оставшиеся пассажиры сбитого самолета доставлены в Азербайджан
Все оставшиеся пассажиры сбитого самолета доставлены в Азербайджан
31 декабря 2024, 18:48 2280
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться