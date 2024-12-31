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Африканские страны указывают Франции на дверь

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Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай заявил о решении вывести из страны все иностранные контингенты в 2025 году.

«Я поручил министру вооруженных сил предложить новую доктрину сотрудничества в вопросах обороны и безопасности, предполагающую среди прочих последствий прекращение всего военного присутствия иностранных государств в Сенегале с 2025 года», - заявил он в новогоднем обращении к нации.

28 ноября Бассиру Диомай Фай объявил, что Франции придется закрыть свои военные базы в Сенегале.

Тем временем президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что французский контингент будет выведен из страны. Выступая с обращением к нации, Уаттара сказал, что «в этом контексте мы приняли решение о скоординированном и организованном выводе французских войск».

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