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Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии

03:57 357

Ночью 30 декабря по дороге из Марнеули в Болниси (40 км от Тбилиси) 21-летний водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, совершил наезд на двух 15-летних подростков. Один из ребят скончался на месте аварии, второй умер в больнице.

«На месте собралось местное население, ситуация обострилась. Произошел конфликт как между собравшимися гражданами, так и между гражданами и сотрудниками полиции, находившимися на месте для общественного порядка. Собравшиеся перевернули как транспортное средство, участвовавшее в столкновении, так и автомобиль бригады скорой», - пишет Netgazeti.

В течение нескольких часов трасса была перекрыта, местные жители (этнические азербайджанцы) требовали выдать им водителя-виновника ДТП. Ситуация обострилась, власти ввели спецназ и другие подразделения МВД. К утру 31 декабря ситуацию удалось стабилизировать путем переговоров со старейшинами района, пишут грузинские СМИ.

Отец 14-летнего Эльчина Битханова, погибшего в результате ДТП, обвинил врачей и полицию в безразличии. По его словам, медики своевременно не оказали его сыну медицинскую помощь и не доставили его в клинику. «Сейчас я очень взволнован, сначала должен похоронить сына, а потом займусь всем остальным. Вчера, когда приехала полиция, мой сын лежал без сознания на земле, но никто не обращал на него внимания. Полиция и скорая защищали и скрывали виновного. Если бы моему сыну своевременно оказали помощь, возможно, он был бы жив. Водитель был пьян. На том участке, где произошла авария, находится поворот возле школы, и он должен был снизить скорость, но ехал на высокой скорости и убил моего сына. Вся деревня поддерживает меня», — рассказывает отец погибшего.

По информации МВД Грузии, водитель задержан. Уголовное дело возбуждено по статье 276 УК Грузии – нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта. Позже МВД опубликовало дополнительную информацию, согласно которой во время беспорядков пострадали несколько силовиков и восемь граждан, часть из которых остается в медучреждениях.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила «соболезнования семьям погибших молодых людей возле села Нахидури».

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