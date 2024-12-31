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Россияне устроили «новогодний налет» на Украину

04:15 78

В ночь на 1 января российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками с южного и северного направлений беспилотниками-камикадзе, сообщают Воздушные силы ВСУ.

По их сведениям, дроны движутся через Харьковскую область в направлении Полтавы, они также зафиксированы в небе над Полтавской. Черкасской и Черниговской областями, воздушная тревога зазвучала также в Киевской области. Воздушные силы предупреждают об опасности ударов БПЛА.

До этого сообщалось об атаке российских беспилотников по южным областям Украины, в том числе Запорожской. По данным главы этого региона Ивана Федорова, в результате удара в одном из населенных пунктов загорелось несколько частных жилых домов. Украинские мониторинговые каналы сообщают о восьми новых беспилотниках, вошедших в воздушное пространство страны в Сумской области. Кроме них, над Киевской, Черниговской и Черкасской областями маневрируют около полутора десятков дронов.

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