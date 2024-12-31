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Прекращены поставки российского газа в Европу

10:09 2100

Договор на поставку российского газа в Евросоюз через Украину, действовавший пять лет, завершился, несмотря на сохранявшиеся долгосрочные соглашения «Газпрома» с рядом европейских покупателей. Расчет на продление поставок так и не оправдался — «Газпром» сообщил, что в 8:00 по московскому времени (9:00 по бакинскому времени) 1 января, когда в Европе начались новые газовые сутки, срок действия договора с «Нафтогазом Украины» завершился и транзит был прекращен.

«В связи с неоднократно и явно выраженным отказом украинской стороны продлевать данные соглашения «Газпром» был лишен технической и юридической возможности подавать с 1 января 2025 года газ для транзита через территорию Украины. С 8:00 мск подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется», — сказано в сообщении.

Украинская сторона подтвердила остановку транзита. Минэнерго страны оценило это как историческое событие и отметило, что такой шаг был сделан в интересах национальной безопасности Украины.

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