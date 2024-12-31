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Польша стала главной в ЕС

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1 января 2025 года Польша станет председателем Европейского союза. В течение предыдущих шести месяцев эти функции выполняла Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан считается одним из наиболее пророссийски настроенных политиков в Европе.

Как передает BBC, "во время председательства в ЕС голос Польши будет слышен так громко, как никогда — и поддержка Украины останется ее главным приоритетом".

"Польское правительство будет и дальше делать все возможное, чтобы Москва остановила свое полномасштабное вторжение, а Европейский союз оказывал Киеву как можно большую военную и финансовую помощь в момент, когда Дональд Трамп может сократить поддержку со стороны США.

Польша также стремится усилить экономическое давление на Россию: она будет добиваться введения новых санкций и попытается прекратить уход от уже действующих", - отмечает BBC.

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