Польша стала главной в ЕС

1 января 2025 года Польша станет председателем Европейского союза. В течение предыдущих шести месяцев эти функции выполняла Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан считается одним из наиболее пророссийски настроенных политиков в Европе.

Как передает BBC, "во время председательства в ЕС голос Польши будет слышен так громко, как никогда — и поддержка Украины останется ее главным приоритетом".

"Польское правительство будет и дальше делать все возможное, чтобы Москва остановила свое полномасштабное вторжение, а Европейский союз оказывал Киеву как можно большую военную и финансовую помощь в момент, когда Дональд Трамп может сократить поддержку со стороны США.

Польша также стремится усилить экономическое давление на Россию: она будет добиваться введения новых санкций и попытается прекратить уход от уже действующих", - отмечает BBC.