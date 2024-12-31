Израиль разбомбил Газу: множество жертв

По меньшей мере 10 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате авиаударов Израиля по северной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, удары были нанесены по жилым домам в Джабалии и Бейт-Лахии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.