USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
Новость дня
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению

Израиль разбомбил Газу: множество жертв

10:27 1685

По меньшей мере 10 человек погибли и еще несколько получили ранения в результате авиаударов Израиля по северной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, удары были нанесены по жилым домам в Джабалии и Бейт-Лахии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом около 250 заложников.

Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.

Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии
Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии главная тема
12:56 1393
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв, все еще актуально
31 декабря 2024, 13:42 6253
Осталось острие клинка Ирана
Осталось острие клинка Ирана наш комментарий
12:00 2335
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению видео; обновлено 00:23
00:23 10596
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам! главное на этот час
31 декабря 2024, 18:39 12752
Россия потеряла 420 тысяч солдат
Россия потеряла 420 тысяч солдат
11:14 3482
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
03:57 10229
Курды пришли к новым властям Сирии
Курды пришли к новым властям Сирии
01:04 7809
Грандиозный фейерверк в Баку
Грандиозный фейерверк в Баку
00:55 5922
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
31 декабря 2024, 22:23 14043
Протестный Новый год в Тбилиси
Протестный Новый год в Тбилиси обновлено 01:19
01:19 4682

ЭТО ВАЖНО

Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии
Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии главная тема
12:56 1393
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв, все еще актуально
31 декабря 2024, 13:42 6253
Осталось острие клинка Ирана
Осталось острие клинка Ирана наш комментарий
12:00 2335
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению видео; обновлено 00:23
00:23 10596
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам! главное на этот час
31 декабря 2024, 18:39 12752
Россия потеряла 420 тысяч солдат
Россия потеряла 420 тысяч солдат
11:14 3482
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
03:57 10229
Курды пришли к новым властям Сирии
Курды пришли к новым властям Сирии
01:04 7809
Грандиозный фейерверк в Баку
Грандиозный фейерверк в Баку
00:55 5922
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
31 декабря 2024, 22:23 14043
Протестный Новый год в Тбилиси
Протестный Новый год в Тбилиси обновлено 01:19
01:19 4682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться