USD 1.7000
EUR 1.7724
RUB 1.6318
Подписаться на уведомления
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
Новость дня
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению

Глава украинской разведки: «Турки поработали, мы где-то рядом проходили»

10:42 3672

Украинская разведка может быть причастна к событиям в Сирии, из-за которых пал режим Башара Асада. Об этом намекнул начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Повсюду, где режимы, диктаторы падают, и где режимы пересекаются с воюющими с нами режимами, это всегда будет нам идти в плюс. Как так произошло? Ну, как-то произошло. Все поработали. Турки поработали, возможно, и мы где-то рядом проходили. Многие работали для того, чтобы этот режим упал, и нормальное население Сирии, которое далеко не все было проасадовское, просто выдохло и получило надежду на новую нормальную жизнь», - подчеркнул глава ГУР.

Он также добавил, что россияне вербовали сирийцев на войну против Украины и выразил надежду, что «после падения режима Асада в Сирии это прекратится».

По словам Буданова, возобновление дипломатических отношений с Сирией благоприятно повлияет на украинскую экономику, поскольку появится новый рынок сбыта для агропродукции.

Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии
Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии главная тема
12:56 1396
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв, все еще актуально
31 декабря 2024, 13:42 6255
Осталось острие клинка Ирана
Осталось острие клинка Ирана наш комментарий
12:00 2335
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению видео; обновлено 00:23
00:23 10596
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам! главное на этот час
31 декабря 2024, 18:39 12753
Россия потеряла 420 тысяч солдат
Россия потеряла 420 тысяч солдат
11:14 3483
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
03:57 10230
Курды пришли к новым властям Сирии
Курды пришли к новым властям Сирии
01:04 7811
Грандиозный фейерверк в Баку
Грандиозный фейерверк в Баку
00:55 5923
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
31 декабря 2024, 22:23 14044
Протестный Новый год в Тбилиси
Протестный Новый год в Тбилиси обновлено 01:19
01:19 4682

ЭТО ВАЖНО

Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии
Ас-Сиси боится, что будет как в Сирии главная тема
12:56 1396
Сербия по азербайджанскому пути
Сербия по азербайджанскому пути еще один прорыв, все еще актуально
31 декабря 2024, 13:42 6255
Осталось острие клинка Ирана
Осталось острие клинка Ирана наш комментарий
12:00 2335
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению
В своем новогоднем обращении Алиев предостерег Армению видео; обновлено 00:23
00:23 10596
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам!
Ультиматум Путина мигрантам: либо на войну, либо по домам! главное на этот час
31 декабря 2024, 18:39 12753
Россия потеряла 420 тысяч солдат
Россия потеряла 420 тысяч солдат
11:14 3483
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
Гибель подростков-азербайджанцев привела к беспорядкам в Грузии
03:57 10230
Курды пришли к новым властям Сирии
Курды пришли к новым властям Сирии
01:04 7811
Грандиозный фейерверк в Баку
Грандиозный фейерверк в Баку
00:55 5923
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
Зачем российская ПВО выпустила третью ракету в самолет AZAL? На вопросы haqqin.az отвечает экс-сотрудник британской разведки
31 декабря 2024, 22:23 14044
Протестный Новый год в Тбилиси
Протестный Новый год в Тбилиси обновлено 01:19
01:19 4682
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться