Глава украинской разведки: «Турки поработали, мы где-то рядом проходили»

Украинская разведка может быть причастна к событиям в Сирии, из-за которых пал режим Башара Асада. Об этом намекнул начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Повсюду, где режимы, диктаторы падают, и где режимы пересекаются с воюющими с нами режимами, это всегда будет нам идти в плюс. Как так произошло? Ну, как-то произошло. Все поработали. Турки поработали, возможно, и мы где-то рядом проходили. Многие работали для того, чтобы этот режим упал, и нормальное население Сирии, которое далеко не все было проасадовское, просто выдохло и получило надежду на новую нормальную жизнь», - подчеркнул глава ГУР.

Он также добавил, что россияне вербовали сирийцев на войну против Украины и выразил надежду, что «после падения режима Асада в Сирии это прекратится».

По словам Буданова, возобновление дипломатических отношений с Сирией благоприятно повлияет на украинскую экономику, поскольку появится новый рынок сбыта для агропродукции.