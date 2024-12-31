Российские войска потеряли более 420 тысяч солдат в 2024 году, продвигаясь по территории Украины и в Курской области. При этом было захвачено лишь 4 168 квадратных километров, большинство которых составляют поля и небольшие населенные пункты.

По данным Института изучения войны (ISW), в среднем российские войска теряли 102 военных на каждый квадратный километр захваченной территории. Наибольшее продвижение произошло с сентября по ноябрь 2024 года, когда было получено 56,5% всех территориальных достижений ценой 125 800 военных.

В декабре 2024 года наступление замедлилось: российские войска захватили лишь 593 квадратных километра (18,1 км² в день), но средние ежедневные потери оставались высокими — 1 585 военных.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2024 году контракты на военную службу подписали 440 тысяч новобранцев. Это свидетельствует о попытках компенсировать значительные потери.